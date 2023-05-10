不少民眾租屋、買房多少會參考風水，命理師湯鎮瑋提醒，當住宅內出現三門相通（大門和房門互通）的情形，恐怕會嚴重漏財；可以利用裝潢或門簾遮蔽門框化解，阻斷財氣向外衝出。

「住家三門通，財庫也破洞。」湯鎮瑋在臉書發文指出，兩門相通或和落地窗相通稱為「穿堂風」，錢財一路空；當住宅內出現三門相通的情形，漏財狀況會更嚴重，大門或房門一直線相通，犯了風水禁忌中的「一箭穿心」，三門通格局無法聚集財氣，使財氣前門進、後門出。

此外，湯鎮瑋表示，三門相通會給人帶來壓力的氣場，可能影響判斷力，容易在工作上判斷失準。

至於化解方法，湯鎮瑋表示，可以利用裝潢將中間的門改為隱藏式門板或是拉門設計，看不出有門框，門形不存在，就可化解三門相通；另外，也可以在中間那扇門掛上門簾，象徵將門形擋住，以阻斷財氣向外衝出。

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