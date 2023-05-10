有「全台最美水資中心」美譽的桃園龜山文青水園水資源回收中心，國內外獲獎無數，因應桃園機場捷運A7站地區人口快速增長，水務局啟動第二期擴建工程，統包工程上月已決標，總經費1.7億元，廠商正在設計階段，設計核定後可辦理開工，預計開工後300日內完工，汙水日處理量可從4000噸提升至9000噸。

有「全台最美水資中心」美譽的桃園龜山文青水園水資源回收中心將擴建，黑水咖啡廳及上部公園仍開放民眾使用。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

水務局表示，全台最美水資中心文青水園水資源回收中心，啟用後成為周邊鄰里飯後休憩散步的地點，不但是全台首座汙水處理廠擁有咖啡廳，還有全台第一個在汙水處理廠裡舉行沉浸式科學展覽的水資中心。

有「全台最美水資中心」美譽的桃園龜山文青水園水資源回收中心將擴建，黑水咖啡廳及上部公園仍開放民眾使用。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

因應桃園機場捷運A7站地區人口快速增長，為提升汙水處理量，市府啟動文青水園水資源回收中心第二期擴建工程，採用統包工程方式已於4月決標，經費預估1億7000萬元，目前統包廠商正在設計階段，設計核定後可辦理開工，預計開工後300日內完工。

水務局指出，完成後汙水處理量，從原本每日可處理4000噸，提升至每日9000噸，服務更多民眾家庭，避免家庭生活汙水直接排入河川，提升桃園生活環境、減少河川負擔，完工後可將處理完後的汙水送至再生水廠，提供華亞科技園區穩定的工業用水。

有「全台最美水資中心」美譽的桃園龜山文青水園水資源回收中心將擴建，黑水咖啡廳及上部公園仍開放民眾使用。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

由於第二期工程範圍以汙水處理廠內部為主，不包含外部景觀及管理大樓空間，因此黑水咖啡廳及上部公園仍開放民眾使用，也歡迎民眾前來散步喝咖啡。

因應第二期工程即將開工，考量民眾安全，即日起停止「Next Water science gallery流動的科學，不思議的水」展覽，若有造成民眾不便，敬請民眾見諒，若民眾前來散步喝咖啡時，注意施工期間施工車輛進出，配合施工人員管制。