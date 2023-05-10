文化成年禮金將於6月6日正式開放領取，18至21歲青年將獲得1200點文化幣。距離發放日27天，文化部今（10）日宣布，以成年禮金購買表演藝術門票，可享5折或5折以下等的超級購票優惠，坐在「限量、專屬」的青年席位，觀賞包含熱銷舞台劇、國際知名交響樂團音樂會、在地青年樂團等節目。

文化部說明，表演藝術「青年席位」邀集國家表演藝術中心轄下的台北兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心等三大場館，以及各縣市政府文化中心、演藝廳共同推動。青年購買各表演場館推出青年席位的演出節目，以成年禮金點數全額支付，即可以5折或5折以下等優惠價格購入演出票券。

目前已加入響應的節目包括劇場和音樂類都有，如6月10日春河劇團在台南文化中心演藝廳演出的《叫我林彩香！我的婆婆怎麼那麼可愛前傳》，原價1200元，折扣價500元，共有100席（每場50席、2場）；6月17日至18日果陀劇場於台南文化中心演藝廳的《淡水小鎮》，原價1800元、折扣價500元，共有100席（每場50席、2場）；7月6日至9日唐美雲歌仔戲團在國家戲劇院《臥龍：永遠的彼日》，原價1200元，折扣價300元，共有160席（每場40席、4場）；8月12日至13日台中中山堂演出的故事工廠《我們與惡的距離公民公投劇場版》，原價1600元，折扣價800元，共有60席（每場30席、2場）等。

音樂會則有11月2日至3日國家兩廳院演奏廳的農村武裝青年《根源kin-guan》，原票價800元，折扣價300元，共20席（每場10席、2場）；11月10日萊比錫布商大廈管弦樂團在台中國家歌劇院的演出，原票價3200元，限量40席，推出超級折扣價300元；11月10日在國家音樂廳演出的國家交響樂團《羅密歐與茱麗葉》，原價2000元，折扣價300元 共有40席等。

舞蹈節目包括6月16日至17日在國家戲劇院的黃翊X董陽孜X黑川良一《墨》，原價1000元 折扣價300元，共有80席（每場40席、2場）；雲門舞集50週年鄭宗龍《波》全台巡演，10月12日至15日在國家戲劇院、10月28日至29日在台中國家歌劇院、11月4日至5日在衛武營歌劇院，原價最高2000元，折扣後300元，共有320席（每場40席、4場）。而各縣市的交響樂團、劇團、舞團等也都推出各式節目，讓青年們可以輕鬆、無負擔的觀賞表演。

文化部長史哲以自身的經驗提到，「我從小可說是混音樂廳長大的」，他感謝國表藝及所有團隊及各縣市文化中心等的共同參與，期盼讓青年透過成年禮金的「輕鬆價」，一起相約揪團或享受獨處，在劇場、音樂廳的專屬席位上，感受最有氣氛的時刻。