由蘇格拉瓦卡那諾主演的電影《邪厄》講述在租屋處舉行邪教儀式而釀出人命的真實滅門慘案（Catchplay提供）

台灣租屋市場競爭激烈，惡房東新聞讓租客喪膽，但在泰國，竟有房客在租屋處舉行邪教儀式而釀出人命的真實滅門慘案，案發當時房內血跡斑斑，甚至充滿邪門的印記及宗教擺設，轟動全泰國，這起新聞事件被搬上大銀幕，也就是電影《邪厄》。

在片中飾演房東先生的泰國男星蘇格拉瓦卡那諾說：「這部電影的每一刻都令人窒息又驚嚇，因為我們完全不知道下一秒會發生什麼事，你讓外人住進自己的家，卻不清楚他的背景，更不知道他在屋裡做了甚麼？而最恐怖的是，這一切都改編自真實發生的新聞，還原度讓我毛骨悚然。」

電影《邪厄》以租屋為題材，由泰劇女神尼塔莎吉拉尤吉恩飾演的年輕房東太太小寧，好不容易為舊別墅找到新房客，沒想到卻一直接到鄰居投訴，半夜屋內不僅散發詭異紅光，還傳出恐怖誦咒聲，甚至引來一群烏鴉在屋頂盤旋，令人不堪其擾，而小寧的先生開始半夜外出，女兒身旁又突然多了一個玩具娃娃，家人種種不尋常的反應，讓她這才發現一股令人發寒的惡意正慢慢滲透她的生活。

尼塔莎吉拉尤吉恩說：「我本身超級怕鬼，所以當製片找上我的時候我考慮了很久。片中無論是出租的別墅、鬧鬼的公寓、聚集在陽台的烏鴉還是邪教儀式的擺設，即使知道自己在演戲，還是會覺得毛骨悚然。拍完這部片之後，只要看到烏鴉我就會寒毛直豎！」