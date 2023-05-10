台南女童被撞死 交通部長愧疚：行人過馬路車全停

台南8日發生一起車禍，造成一對母女1死1重傷。交通部長王國材今(10)日表示，已要求全國22縣市立即實施「行人專用時相」，當行人穿越馬路時，雙向車輛必須全部停下來。對此，一名政治記者（下簡稱媒體人）在其經營的臉書粉專《文翔政論》諷刺表示，「出事了就喊加嚴，這種官真好當」，強調若配套沒做好，就等著交通地獄。

王國材今表示，交通部已發函各縣市政府，立即全面推動「行人專用時相」，當行人開始穿越馬路時，雙向車輛全部紅燈，確保不會有車輛轉彎穿越斑馬線。至於各縣市政府何時開始實施？王國材坦言要看各地方政府狀況，並透露「行人專用時相」在部分縣市的重要路口，已有特定時段實施的先例。

對此，媒體人今發文質疑，為何一堆路口有車輛右轉跟行人同時綠燈的設計？並舉台北行天宮前的民權松江路口為例，該處參拜行人多、車流也多，從松江要右轉民權東路的車輛每次都卡在那邊，等行人走完，留給車輛通行時間沒剩幾秒，因此很多車子要鑽行人較少的空檔通過，相當危險。該媒體人認為，這種設計已經夠蠢了，痛斥交通部不先解決這種奇怪號誌系統，以後還要求全部停車，「看看那邊準備塞多長」。

該媒體人諷刺道，出事了就喊加嚴，這種官真好當，但如果配套沒做好，就等著交通地獄。他強調，不根本性解決軟硬體問題，解決一個地獄又創造一個地獄，只是進入無限地獄的迴圈。