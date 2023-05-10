兒童及少年因家庭重大變故致影響生活時，經評估後會轉介至寄養家庭，每年國內約有1500名的寄養兒少，寄養單親媽媽謝雯如12年來共照顧10名寄養兒童，她用心照顧每位來自不同背景的孩子，讓她不僅體會母親的偉大，也因此榮獲衛福部頒發全國績優寄養家庭的表揚。

台灣世界展望會表示，根據統計，每年台灣有近5000名兒童等待被寄養安置，然而，每年平均安置僅約1500~1600名的寄養兒少。

謝雯如是台灣世界展望會第一批接受相關訓練的寄養家庭，至今12年累積照顧10名寄養兒童，特別的是謝雯如為單親寄養家庭，母代父職，讓她總一直不斷地調適與學習，希望讓每個孩子能感受家的溫暖。

謝雯如凡事以寄養兒童的權益為優先考量，過去還曾經為了專心顧好寄養兒少而辭去工作，令人敬佩。

曾受她照顧過的中度智能障礙的少女，從無法辨識時間、學習意願低落等情況，經過她耐心的陪伴與訓練後，現在已經可以自行走路上下學及分享在校所學。

近期照顧的寄養童，安置時經鑑定有發展遲緩及語言遲緩的狀況，謝雯如帶著這位孩子持續近2年早療復健，提升生活能力及認知概念，到現在這位孩童發展漸漸與同齡童無異。

謝雯如表示：「現代人小孩生得少，像我生一個，好似還不知道怎麼回事，小孩就長得比我高了，以至於當寄養媽媽才是我深刻感受為人母的體驗。」所以，對每一個孩子她都視如己出，全心照顧。

台灣世界展望會指出，申請成為寄養家庭，須參加職前訓練及每年定期在職訓練、家庭評鑑，隨著高齡化現象與人口結構變化，原有的寄養家庭父母也慢慢年長及退休，造成了寄養照顧負擔日漸增加，加上寄養家庭的數量出現負成長，照顧量能出現缺口。

台灣世界展望會南區辦事處處長林惠君說，為了讓失家兒童有機會好好長大，期望未來能夠招募更多年輕寄養家庭，只要申請人年滿25歲以上、健康良好、收入穩定，沒有傳染性疾病或不良素行紀錄，單親、單身皆可提出申請，期盼展望會能有更多的謝雯如，給予寄養兒童更多的愛，讓他們也能夠感受到「家」的溫暖。