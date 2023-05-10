為洗刷「行人地獄」罵名，1日起全台交通大執法，嘉義市政府警察局1日至7日共取締告發違規970件，以人行道違規停車539件最多，汽車駕駛人轉彎不暫停讓行人優先通行也有65件。

1日起全台交通大執法，嘉義市政府警察局1日至7日共取締告發違規970件。（嘉義市警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市警察局表示，為擺脫行人地獄惡名，除配合警政署執行「全國同步擴大取締執法專案」勤務外，科技執法、清道專案、精準執法等各項勤務作為也同步進行，取締地點以嘉義市前10大易肇事、違規路段為首要執法重點，執行時段先以易肇事時段優先編排，除警方線上稽查搭配蒐證錄影外，另輔以科技執法設備執行，提升車輛駕駛人及行人守法及互相尊重的觀念，以期提高用路安全。

1日起全台交通大執法，嘉義市政府警察局1日至7日共取締告發違規970件。（嘉義市警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市警局表示，在路口不停讓行人等違規計共告發749件，違規態樣以人行道違規停車539件居多，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開134件，汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行65件。另路口科技執法設備蒐證違規告發114件，其中以違規轉彎56件最多，汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行30件。

1日起全台交通大執法，嘉義市政府警察局1日至7日共取締告發違規970件。（嘉義市警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

至於清道專案執行成效，共告發違規停車31件、違規路障勸導即時改善39件，另針對嘉市前10大易肇事路口實施「精準執法」，7天告發闖紅燈29件，手持方式使用行動電話8件。

市警局長陳炯旭強調，嚴正執法目的不在單純告發，是希望改善用路人習慣、提供友善行人空間及確保行車安全，希望所有駕駛人都能秉持同理心與「行車慢看停」，將路上行人視如家人勿輕忽，也提醒行人走在馬路上切勿漫不經心滑手機，呼籲所有用路人共同遵守「路權」觀念，並從「停、讓」行人開始，改善駕駛用路習慣，一起營造「全齡共享、世代宜居」安全幸福的「嘉」園。