知名球星林書豪今年2月宣布返台加盟P. LEAGUE＋職業籃球聯盟，帶領所屬球隊高雄鋼鐵人斬獲逆轉8連勝、連續5周穩坐聯盟MVP、連拿三場大三元，創下聯盟首位達成50分大三元成就。法國軍靴品牌PALLADIUM看好其在籃球領域的魅力，首度展開合作，身打造膠囊系列—「PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列」，這也是繼1980年代PALLADIUM為法國傳奇球星Alain Gilles打造專屬聯名鞋、闊別40年再度為籃球運動員打造專屬系列，共譜法國復古籃球鞋傳奇新頁。

PALLASLAM J.L. PLG 客場球衣配色，紅黑配色營造復古時髦魅力。（PALLADIUM提供）
PALLASLAM J.L. PLG 客場球衣配色，紅黑配色營造復古時髦魅力。（PALLADIUM提供）

首發聯名鞋PALLASLAM J.L. PLG，設計元素復刻自1970 PALLADIUM復古籃球鞋，鞋底採用Vibram橡膠大底結合JL7專屬LOGO與林書豪的7號專屬背號，展現限量聯名亮點，7號系列服飾商品同樣延續其法式復古運動風格與聯名元素，以「WE CREATE MIRACLES」林書豪不斷突破人生的態度標語與LINSANITY字樣，色彩也將採用主客場鋼鐵配色靈感，引入紅、黑、白元素結合刺繡、LOGO金屬扣具與厚磅面料營造低調時尚卻不失潮流態度，系列商品引入刺繡球員外套、復古籃球球衣、側排扣側開長褲、短袖球員刺繡襯衫等重點單品，PALLADIUM復古運動風格瘋狂來襲。

聯名系列設計採用象徵林書豪的LINSANITY與NO.7背號，「WE CREATE MIRACLES」標語字樣更代表林書豪不斷突破人生態度。（PALLADIUM提供）
聯名系列設計採用象徵林書豪的LINSANITY與NO.7背號，「WE CREATE MIRACLES」標語字樣更代表林書豪不斷突破人生態度。（PALLADIUM提供）

慶祝「PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列」首發上市，品牌特別於誠品生活西門店1F打造「PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號快閃店」，林書豪也預告當天即將現身快閃店開幕活動現場，5月16日開賣首日前30名排隊購買的消費者將有機會與林書豪近距離簽名合照互動；即將於同日盛大開幕的位於台中LALAPORT北館4樓的PALLADIUM台中LALAPORT店也會於開幕當天同步全系列發售。

同屬P. LEAGUE＋聯盟的林書豪弟弟林書緯驚喜現身穿著全套聯名系列加入這次的形象拍攝，展現兄弟間的緊密情感。（PALLADIUM提供）
同屬P. LEAGUE＋聯盟的林書豪弟弟林書緯驚喜現身穿著全套聯名系列加入這次的形象拍攝，展現兄弟間的緊密情感。（PALLADIUM提供）
#林書豪 #PALLADIUM #籃球鞋 #聯名 #大三元