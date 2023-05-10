知名球星林書豪今年2月宣布返台加盟P. LEAGUE＋職業籃球聯盟，帶領所屬球隊高雄鋼鐵人斬獲逆轉8連勝、連續5周穩坐聯盟MVP、連拿三場大三元，創下聯盟首位達成50分大三元成就。法國軍靴品牌PALLADIUM看好其在籃球領域的魅力，首度展開合作，身打造膠囊系列—「PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列」，這也是繼1980年代PALLADIUM為法國傳奇球星Alain Gilles打造專屬聯名鞋、闊別40年再度為籃球運動員打造專屬系列，共譜法國復古籃球鞋傳奇新頁。

PALLASLAM J.L. PLG 客場球衣配色，紅黑配色營造復古時髦魅力。（PALLADIUM提供）

首發聯名鞋PALLASLAM J.L. PLG，設計元素復刻自1970 PALLADIUM復古籃球鞋，鞋底採用Vibram橡膠大底結合JL7專屬LOGO與林書豪的7號專屬背號，展現限量聯名亮點，7號系列服飾商品同樣延續其法式復古運動風格與聯名元素，以「WE CREATE MIRACLES」林書豪不斷突破人生的態度標語與LINSANITY字樣，色彩也將採用主客場鋼鐵配色靈感，引入紅、黑、白元素結合刺繡、LOGO金屬扣具與厚磅面料營造低調時尚卻不失潮流態度，系列商品引入刺繡球員外套、復古籃球球衣、側排扣側開長褲、短袖球員刺繡襯衫等重點單品，PALLADIUM復古運動風格瘋狂來襲。

聯名系列設計採用象徵林書豪的LINSANITY與NO.7背號，「WE CREATE MIRACLES」標語字樣更代表林書豪不斷突破人生態度。（PALLADIUM提供）

慶祝「PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列」首發上市，品牌特別於誠品生活西門店1F打造「PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號快閃店」，林書豪也預告當天即將現身快閃店開幕活動現場，5月16日開賣首日前30名排隊購買的消費者將有機會與林書豪近距離簽名合照互動；即將於同日盛大開幕的位於台中LALAPORT北館4樓的PALLADIUM台中LALAPORT店也會於開幕當天同步全系列發售。