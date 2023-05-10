前桃園市警察局朱姓警員，11年前與電玩業者合作，業者假報人頭讓朱取締，以達成警方取締賭博電子遊戲場所績效，一審依偽造文書等罪將朱男判刑2年，二審考量他一時失慮，致罹刑章，改判1年6月，緩刑4年，向公庫支付80萬元。可上訴。

判決指出，朱男擔任桃園八德分局四維派出所警員時，為達成取締賭博電子遊戲場所績效，與電子遊戲機業者商議，由他約定取締時間地點，對方安排機台及冒充現場負責人之人頭，店員備妥供取締之電子遊戲機。

朱男在2010年10月18日、2011年1月25日、2012年1月30日與業者約定取締時地，由對方指示人頭冒充為現場負責人到場配合取締，朱前往逮捕不是電子遊戲機之犯罪行為人移送法辦。

桃園地方法院一審將朱男依公務員登載不實文書罪共3罪，各處有期徒刑1年2月，執行有期徒刑2年，台灣高等法院二審考量朱男因一時失慮，致罹刑章， 經此偵審程序，應知所警惕而無再犯之虞，判刑1年6月，緩刑4年，並應向公庫支付80萬元。