陳敏薰在聲明強調，全家股權出售案，是因詹景超向董事會成員隱瞞與寬量國際、萬寶開發洽談的過程，她才會在111年12月2日審計委員會及董事會投下同意票，詹景超蒙騙董事會在先，有何立場指控她？如果真如詹景超所言泰山「開大門走大路」，如果該議案真的有益於泰山公司發展，為何不在111年12月2日就提供完整資訊，好好向董事說明。

此外，泰山去年主要收入來源，來自於處分全家股權的80億元，但這個交易有重大爭議，如果現在就草草動支80億元，萬一未來遭到法院認定交易無效要返還款項，泰山將因拿不出80億元而面臨更大的災難。

而112年4月20日審計委員會當天，前獨立董事杜英達明確跟她表達其遭受脅迫，相關證據俱在，且杜英達日前已登報表示其當天是因泰山公司投資街口支付之資料不足、資訊不對等，因此應劉偉龍董事邀請離開泰山公司進行研談，相關過程平順祥和。

泰山近來發生的紛擾，實際上是因為詹景超違法「續行」審計委員會與董事會、違法通過接口支付投資案，請泰山公司不要混淆視聽移轉焦點。