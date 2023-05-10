民眾黨立委賴香伶原訂9日赴大陸參與兩岸道教福建參香巡禮，卻在廈門機場落地入境時，被告知台胞證遭註記失效，外界解讀此與民眾黨主席柯文哲訪美言論有關。民進黨立委羅致政10日分析，中共應該有政治考量，時值台灣敏感選舉時刻，中國不急著押寶。

民進黨立委羅致政。（資料照／王英豪攝）

羅致政上午在立院受訪指出，中共近期推動反間諜法，台灣政治人物或一般民眾都考能因此深受危害，即便民眾黨立委的台胞證都會被無故註銷，此能證明中共是相當危險的政權，任何人都可能受到傷害，民眾黨應該了解當中發生什麼事。

談及此事是否與柯文哲親美言論有關，羅致政認為，某種角度來講，可能是因台灣正值敏感選舉時刻，中共不急著要押寶，所以不想讓人誤會民眾黨跟中共有溝通管道存在，「政治考量應該是有的。」

民進黨立委莊瑞雄也稱，賴香伶應小心，中國有反分裂法，而民進黨最安全、連去都不能去，但各黨各派都有反分裂法適用問題，奉勸各位千萬小心。