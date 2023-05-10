台中捷運驚傳重大意外，建築工地的吊車鋼架掉落砸毀車廂。(廖偉翔提供)

台中捷運營運剛滿2周年，卻傳出重大公安意外，位於南屯區的捷運豐樂公園站附近，一處建築工地的大型吊車鋼架掉落，直接砸在捷運車廂上，右腳受傷、被送到林新醫院的唐先生餘悸猶存說，當時車廂內約有2、30人，根本反應不及，現在想起來仍忍不住發抖。

中捷車廂遭墜落吊臂貫穿釀8人傷，1女壓車廂下慘死。（廖偉翔提供）

唐姓民眾搭乘捷運，卻遇到鋼架砸到車廂的重大意外事故，他說，當時鋼架掉下來砸到鐵軌上，速度相當快，根本來不及反應，緊接著就看到鋼架穿破車廂，自己的腳也被噴濺起的東西砸到受傷，車廂內約2、30人都相當驚慌與害怕，現場一片混亂。