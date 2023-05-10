緯穎昨天法說的重點包括：

一、目前客戶端需求面保守，沒有像疫情期間的擴張。但現在各個資料中心都提到AI，現在AI著重在訓練應用，排擠原來運算跟儲存的應用，加上疫情後收斂。有看到對於AI投資力道跟趨勢。

二、首季營收包含第三大客戶開始穩定的貢獻，營收占比突破性進展。毛利率維持水準，存貨周轉天數下降到47天，疫情後新低。

三、緯穎既有客戶採用的AI伺服器有多種晶片、廠商搭配，每個專案發展進度不一。有些專案緯穎有量產出貨，AI產品滲透率跟金額首季都有成長，量產中。從首季財報來看，即使AI伺服器單價高，還是沒有影響到獲利率。

四、營業費用中有預期信用減損1.2億，是客戶應收帳款延遲收款情況，按照公司會計政策，依預期天數規定要提撥未實現估計損失，希望第二季可迴轉。

五、資本支出，緯穎是為長期做準備，會繼續擴張產能，但包含資料中心都有做一些調整，未來會對資本支出會做一些微調，但2023年既定投資是在不動產基礎建設上，這個步調不會停，只會微調。今年原本規畫50億元的資本支出，進度會稍放緩，機器設備要2024年才會進來，到時候再觀察狀況。

六、緯穎未來產能配置比重，大部分產能在台灣，再來就馬來西亞廠。墨西哥沒有主機板生產線。