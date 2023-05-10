根據數據分析機構Sensor Tower的數據顯示，2022臺灣已是全球第5大的手遊市場，在美國、日本、大陸、南韓的手遊玩家消費量都略顯下滑的同時，臺灣手遊玩家的消費卻能逆勢成長，且仍持續成長中。

POCO F5 Pro搭載旗艦級高通Snapdragon8+ Gen 1行動平台，以台積電(2330)4奈米 5G處理器和Armv9指令集，提供強大穩定的性能，同時大幅降低功耗。POCO F5 Pro較上一代CPU和GPU功耗降低30%以上，AI效能提升近20%，在玩遊戲或拍攝高畫質影片時，電源效率比顯著提升，確保更加流暢的體驗。為了更高效減緩玩重度遊戲時機身溫度的變化，POCO擁有LiquidCool 水冷技術 2.0，配備超大面積的VC散熱板，同時採用智慧FEAS 2.2穩定技術，可以逐幀調整CPU功率，高效散熱以穩定性能輸出，更有助於延長電池壽命與使用時間。

POCO F5是全台首款搭載高通Snapdragon7+ Gen 2的性能旗艦，即使在頻繁的多工處理與重度遊戲娛樂需求下，也能提供快速且流暢的體驗。為有效調節手機溫度，POCO F5同樣擁有LiquidCool水冷技術2.0，特別在VC均熱板設計全新導流系統，將散熱能力提高35%，即使在玩重度遊戲時也能保持穩定輸出。

POCO F5 Pro提供黑色與白色兩種顏色選擇，12GB+256GB定價為13,999元，POCO F5則提供冰羽白、藍色與黑色三種顏色選擇，12GB+256GB定價為10,999元，兩款新機均於今日特定通路開賣。