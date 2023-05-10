大陸男星楊洋以《微微一笑很傾城》走紅，近期他被爆出與一起合作愛情劇《我的人間煙火》的小8歲女星王楚然熱戀中，更被網友目擊在馬爾地夫的海邊接吻，對此，雙方經紀公司都未做出回應，如今楊洋的貼身助理再被拍到接王楚然上樓，兩人更同住一間酒店4天3夜。

八卦博主「劉大錘」9日在微博上爆料，王楚然4月22日晚上11點收工後，直奔楊洋下榻的酒店，而楊洋的貼身助理早在該酒店的停車場等候她，之後助理被目擊接王楚然上樓，隔天王楚然助理再來接女方離開，此外，當天晚間又被拍到女方回酒店，楊洋則到25日才與貼身助理一同離開，且與女方走不同通道，看起來相當謹慎。

事實上，楊洋與王楚然緋聞頻傳，日前就有網友爆料，偶然在馬爾地夫的飯店巧遇王楚然「我晚上在餐廳看見王楚然，第二天看到楊洋和她在海邊接吻」，消息曝光後「楊洋王楚然戀情」立刻登上微博熱搜，之後更有人挖出兩人曾帶著同款帽子、手機殼，過去還一同去滑雪。

不過當時因網路上僅有網友透過王楚然的自拍照，以及楊洋好友孟阿賽的照片中，透過墨鏡反射挖出他的身影，證實兩人皆在馬爾地夫外，並未有直接的照片證據顯示兩人正交往，如今再被爆出同住酒店，目前雙方仍未做出回應。