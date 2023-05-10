中華電持續投入資安技術領域發展，積極研發相關解決方案，本次攜手子公司中華資安國際於「2023 臺灣資安大會」首次展出車聯網資安、xTrust零信任網路系統及SOC資安監控服務、SecuTex先進資安威脅防禦系統、CypherCom端對端加密通訊系統等優質資安產品，協助企業提升整體資安防禦與應變能力，強化資通安全。

中華電董事長郭水義表示，資安是國家六大核心戰略產業之一，因此中華電信一直致力於協助企業強化資安防禦能量，將以客戶為中心研發5G、半導體等防護技術、開發AIoT及醫療等領域解決方案。並因應工控資安、IoT車聯網資安服務、產業供應鏈安全服務及公雲資安等產業發展趨勢，持續針對政府、金融、醫療、科技製造、流通等業別發展各項資安創新應用產品服務與客製化解決方案。

遠傳本次攜手子公司數聯資安，整合集團資源綜效，以「打造企業數位韌性 資安內化再晉級」為題參展，透過展示資安防禦三部曲「掌握風險、透視威脅、建構安全」全方位服務與解決方案，為企業注入強勁的資安能量、打造永續營運力。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理、數聯資安董事長曾詩淵表示，遠傳與數聯資安長期攜手服務國內外企業與政府單位，以遠傳「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）」、雲端技術與IT實戰力，結合數聯資安的研發能量，成功扮演企業數位轉型過程中的堅實後盾。隨著數位應用加速發展，全球資安威脅也與日俱增，需加速將資安融入至企業營運的日常，才能有效防禦各式攻擊，展現台灣企業扮演全球供應鏈要角的永續營運力。

台灣大本屆資安展秀出全方位資安整合服務，包括自主研發的台灣第一套偵測偽冒網站「反詐戰警」服務，幫助企業偵測偽冒釣魚網站，今年1月到4月「反詐戰警」已偵查超過1,500筆疑似偽冒網站，積極配合政府打詐，此外，也展示符合《資通安全管理法》規定資安檢測項目、多層次DDoS防禦、WAF網站程式保護等多元資安解決方案。