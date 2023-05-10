消除貧窮是印尼總統佐科威上任後優先施政的項目之一，但世界銀行指出，印尼在解決貧窮問題上仍須更加努力，因為據調查，有1.2億印尼人可能會因遇疫情、自然傷害或經濟衰退而再次陷入貧窮。

印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，世界銀行指出，雖然過去數十年印尼在改善人民生活上取得成就，但在解決貧窮問題上仍得加大力度，以防止1.2億公民再次陷入貧窮。

世界銀行的數據指出，截至2022年，只有不到1.5%的印尼人，生活在世界銀行所制定的每天1.9美元的極度貧窮線以下，遠遠低於20年前的19%。

消除極度貧窮問題一直是印尼總統佐科威（Joko Widodo）上任後的優先施政項目，他希望2024年前能徹底解決貧窮問題。

不過，世界銀行指出，現今仍有40%的印尼人處於「經濟不安全（economically insecure）」狀況，而這種不安全感意味著他們可能在遇到疫情、自然傷害或經濟衰退時而陷入貧困。

世界銀行（World Bank）駐印尼代表卡柯寧（Satu Kahkonen）昨天表示，印尼的工作機會往往不足以使人擺脫貧困，她建議政府頒布一些政策，讓私人公司創造更多且更好的工作機會。

另外，柯寧也指出，印尼很容易發生跟氣候有關的災害，而當災害發生，窮人和經濟上沒有保障的人所承受的負擔不成比例。

根據世界銀行統計，1990年至2021年期間，印尼經歷了300多次的自然災害，共影響了1100多萬人，其中70%的災害與氣候有關。

柯寧建議政府成立「扶貧資金」，其中包括擴大社保，包括福利和保險，及改善醫療和教育。柯寧坦承，這些措施必須由國家收入資助，可能是稅收，並減少能源和農業補貼的支出。她說，這些補貼 「不太有效，且往往導致反作用」。

雅加達國立大學（UNJ）經濟學家施巴楊（Dianta Sebayang）表示，正如世界銀行所言，1.2億印尼人面臨著經濟衝擊的風險，特別是截至2022年8月，印尼有59%以上的勞工仍從事非正式工作。他說，這代表許多印尼人的經濟狀態仍極度不穩定。

然而，施巴楊不同意世界銀行有關削減能源和農業補貼的建議，他說：「窮人的收入低與燃料、電力和食品價格高度相關，這些都取決於能源和農業補貼。」他補充說，特別是為了應對烏俄戰爭所帶來的不確定性，許多已開發國家也向人民發放能源和農業補貼。（編輯：高照芬）1120510