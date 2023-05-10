勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月起陸續開辦委外職前訓練課，提供美容、觀光餐旅、資訊、商業、工業等44個班，預計招收1320人，課程補助8成至全額。阿美族原住民婦女黃淑珊，一直沒有找到職涯定位，直到看見母親去坊間給人霧眉的失敗經驗，便萌生想學美容技術的念頭，她參與職訓課程結訓後，不僅成功轉職成立個人工作室，還成為媽媽專屬的美容師，讓她成就感十足。

今年34歲的黃淑珊，過去曾在製造業、租書店工作，一直找不到適合自己的職場，直到某天看到媽媽「霧眉失敗」，令她萌生想自己學習霧眉等美容技術的想法，興趣加上動機，便報名桃竹苗分署委託台北私立靚妍美容美髮技藝短期補習班開辦的全方位美容諮詢創業班，學習霧眉、紓壓、美睫、美甲與美容等專業技術。

黃淑珊表示，經歷2個月訓練，不僅技術力大提升，還考到美容丙級技術士等相關證照，成為擁有全方位技術的美容師，目前已成立個人工作室成功轉業。她高興地說，職訓課程多元還免費，授課老師多為經驗豐富的業師，讓她受益良多，對於成立工作室很有幫助。

桃竹苗分署長林淑媛說明，分署每年配合產業需求及就業趨勢，委託民間訓練單位開辦各項課程，提供失、待業民眾儲備並提升專業技能，訓練單位也會在結訓後協助媒合工作機會，使其無縫接軌學以致用，一般身分民眾報名參訓，補助課程費用80％，特定對象包括非自願性離職、原住民、身障、二度就業婦女與獨力負擔家計者等，可享全額補助，截至今年5月，桃竹苗分署已開訓47個班級、訓練1088人次。

林淑媛表示，5月開始，配合求職旺季還有課程陸續開班，例如時尚烘焙創業培訓班、創意品牌設計暨WordPress電商行銷班、程控載具與機械手臂和3D列印設計實作班、AI數位設計與3D列印模型製作班、自媒體影音剪輯實戰班、室內設計製圖及擬真3D效果圖應用班等44門課程，歡迎民眾多加利用政府資源練技能、學專長，詳情請上台灣就業通官網或桃竹苗分署網站查詢及報名。