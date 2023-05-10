明新科大15個系所進修部與45家企業合作開設升級版「就業導向產學攜手培育班」，由企業下訂單預約人才，10日舉辦企業訂單式教學嘉年華活動，吸引很多高職學生參加，其中與時尚系合作的寵物美容業者，現場示範毛小孩的剪毛美容教學，最吸引學生的目光。

明新科大推企業訂單式教學，寵物美容業者現場示範毛小孩的剪毛美容教學。（羅浚濱攝）

明新科大校長劉國偉表示，升級版的就業導向產學攜手培育班，是採「反轉式上課」模式，以企業訂單式教學的「產學合一」，由企業依人才需求與學校一起開課。

明新科大入學服務處長古旻陞表示，反轉式上課模式強調以學生為主體，學生以實作和業師討論，加上網路學習平台自主學習，更能在職場應用所學。

就業導向培訓班涵蓋多個領域，學生可以選擇自己感興趣的領域進行學習，專業課程採取業師協同教學及實習，針對實際案例探討解決問題，並以企業實務實習提升專業技能，確保學生實習與就業出路。

現場有日月光、力成、矽格、欣興電子、新竹物流、大潤發、康是美、煙波飯店、資生堂、乾杯集團、饗賓集團及葛朗集團等45家各領域企業，與明新科大15個系所合作，向學生介紹企業訂單式教學特色。

會場除了明新科大學生外，並有能仁家商、協和高中、建台高中及義民高中等校職科學生與企業、科系師長互動，了解企業訂單式教學的課程內容，從中認識到各職場工作人力需求、工作特性及產業趨勢。

劉國偉期望透過企業訂單式人才教學課程、職場實習及證照考試的「入學即就業」一條龍育才模式，培育更多企業需要的各領域人才，讓學生順利與職場接軌，強化未來進入職場的競爭力。