112年全國大專校院運動會10日將畫下句點，大會最後一天剩羽球、田徑兩個運動種類有賽程，羽球個人賽方面，台北商大黃瀞平在大運會賽前練球時腳踝韌帶撕裂傷，已經一周沒有碰球拍，不過一路順利取勝晉級到10日的金牌戰，過程中雖一度傷停，最終仍上演絕地大反攻，以局數2比1逆轉屏東科大好手宋碩芸，黃瀞平拿下全大運生涯首金，也為學校締造歷史。

112全大運羽球公開女生組女單金牌戰，從開局就相當膠著，首局宋碩芸25比23拿下，次局黃瀞平21比17扳平局數，決勝局打完第16分黃瀞平倒地傷停，當時她5比11落後，經防護員緊急處理後再戰。

傷停後的黃瀞平越打越沉著，跟宋碩芸不斷進行多拍來回，並救回2個賽末點，以24比22完成逆轉秀，賽後她激動跪地、也累趴倒地。

「一面慶祝，但也真的累垮了。」黃瀞平笑著說：「其實我連能不能出賽都不知道，全大運賽前兩天才開始慢跑，已經一個禮拜沒練球了，真的沒想到可以打滿5場，還贏了以前打不贏的學姊。」

宋碩芸目前世界排名第32，是台灣羽球女單在戴資穎、許玟琪、白馭珀之後第4女單，黃瀞平記憶中也沒有贏過宋碩芸，她表示，因為深知自己最近身體狀況，對全大運金牌不抱太大期望，「腳沒辦法跑到位，就一拍一拍打，落後時也告訴自己沒關係、不要急，反正我是來挑戰學姊的。」

黃瀞平透露，雖然受傷但比賽中沒想過放棄，「因為我們沒拿過全大運羽球女單金牌，想為了學校拚一次。」