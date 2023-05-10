新馬辣餐點豐盛，可無限品嘗近百種小農生鮮蔬果、手工鍋物、時令鮮果、甜點蛋糕和精品冰淇淋等。（馬辣集團提供）

Häagen Dazs和Movenpick冰淇淋吃到飽讓民眾夏季吃鍋也能消暑。（馬辣集團提供）

新馬辣肉品包括美國CAB安格斯黑牛、美國Choice頂級牛五花等。（馬辣集團提供）

想要吃鍋又希望吃得均衡，但每次點個幾道，帳單數字就相當驚人，讓不少人轉向價格實惠的吃到飽火鍋店用餐。新馬辣看好現代人用餐偏好精緻、豐富，搶先在宜蘭羅東店試辦，增設長達4.3公尺的冰溫水霧自助吧，提供近百種小農生鮮蔬果、手工鍋物、時令鮮果、甜點蛋糕和精品冰淇淋等無限供應，10日起更推平日全時段限定，最低只需594元起就能開鍋。

為滿足一個人也能吃鍋的願望，品牌推全新「單人自選方案」，平日周一至周五限定供應，不論午餐、晚餐時段皆可，午餐每成人598元／晚餐698元，可享經典湯頭經典麻辣鍋、蔬菜精力鍋等6選2，亦可加價50元升級為起司牛奶鍋，而主餐肉品則有美國CAB安格斯黑牛、美國Choice頂級牛五花等，以及近百種的小農生鮮蔬果、手工鍋物、哈根達斯＆莫凡彼雙精品品牌冰淇淋等組成的豪華自助吧無限量暢飲、暢食。

另一方案則為「雙人精選套餐」平日午餐1188元／晚餐1388元，相當於一人只要594元，同樣經典湯頭6選2，而肉品則由4選1升級為4選3(每份100g)，亦有豪華自助吧無限量吃到飽，不僅如此，這兩種限定方案還可同時疊加任一指定活動使用，例如加入[email protected]好友贈大帆立貝、ATM酷碰券贈美國Prime神仙牛、五星好評享北海道生食級干貝等。

此外，熟食部分不只提供每日新鮮現煮的安格斯黑牛咖哩飯，本次還祭出期間限定新品「壽喜燒豚丼」，選用國產嫩豬腿肉與五花肉，肥瘦相間的口感，搭配鹹甜醬汁一同熬煮，還有綿密化口的洋蔥與滿滿清甜滋味，淋在香Q米飯上相當開胃。