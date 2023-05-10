高爾宣去年底發行專輯《JOURNEY》，今年海外行程滿檔，二月到香港夜店表演、四月至英國演出，五月份再出席香港音樂祭，接下來還要去新加坡、加拿大等地演出，儼然空中飛人，讓他笑說：「很享受邊工作邊旅行的感覺！」而他也預告下半年將舉辦出道以來個人首場演唱會，請大家期待六月份的揭曉。

高爾宣春樂當空中飛人，遠赴英國、香港音樂祭開唱征服樂迷 。（龍大謝音樂提供）

提及自己第一次遠征英國倫敦、曼徹斯特、伯明罕等地舉辦三場巡演，可說創下高爾宣出道近四年來的音樂里程碑，鐵粉們竟然點一些他的早期創作如「姐妹丼」、「蜜汁沼澤」等歌曲，他害羞的說：「我以前怎麼會寫這些色色的歌，我都不好意思唱了。」但寵粉的他還是答應了粉絲的要求，開唱前他靦腆地說：「我只能唱半首，這歌詞實在讓人害羞。」

高爾宣春樂當空中飛人，遠赴英國、香港音樂祭開唱征服樂迷 。（龍大謝音樂提供）

他上周到香港參加音樂祭，在音樂祭上竟然收到女歌迷的內衣，讓他害羞笑說：「整個很瘋狂！」值得一提的是，本周高爾宣又將受廠商邀赴香港表演，3個月內到香港三次，讓他儼然成為香港通，對於吃美食特別有興趣的他笑說：「哪裡好吃大概都知道了，下次想帶媽媽來玩！」

高爾宣母子首次合拍廣告，成為他送給媽媽最棒的母親節禮物。（施華洛世奇提供）

而母親節將至，高爾宣前陣子被國際品牌相中跟媽媽連袂進棚拍攝飾品廣告，首次與媽媽一起拍廣告的他知道媽媽在鏡頭前會緊張，貼心地教導媽媽怎麼面對鏡頭，當中更不斷說笑話緩和媽媽的心情，順利完成廣告的同時，讓高爾宣今年的母親節可說別具意義。

高爾宣表示：「媽媽一直說擔心自己在鏡頭前很胖，但我跟她說：別擔心，胖的是妳兒子的口袋！」高爾宣目前最大心願要把媽媽養得白白胖胖的，儘管本週母親節要飛短暫飛到海外工作，不過高爾宣特別在表演結束後就立刻飛回台灣與媽媽團聚，他表示：「再忙都要跟媽媽一起過節！」