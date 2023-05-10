為保障行人安全，交通部建議各縣市推動行人專用時相，意思是行人綠燈亮起時，車輛號誌則全部轉為紅燈，政策一出引發正反討論。部長王國材表示，該政策並非全面推動，而是針對短期無法改善的路口，並坦言這確實會犧牲車子停等時間，但希望社會可以從「車本」轉為「人本」，希望大家能多支持

王國材說，4月10日道安會把相關指引給地方政府，其中一項是行穿線退縮、增設庇護島，但發現這改善沒辦法那麼快，近期連續發生行人死傷事故，最簡單一件事是專用時相要先調，只要調整一下就能做。

王國材指出，行人專用時相並非全面推動，在行人不多的路口或郊區就不需要，地方政府可以調整優先順序。

王國材坦言，在秒數上確實會犧牲車子停等時間，如果短期因這樣調整，車子會多停一個紅綠燈時間，但為了行人安全，希望大家支持且多包涵。

王國材指出，希望道路文化從車本轉換到人本，每個開車、騎車族自己及家人有一天都會是行人，為確保行人通過路口安全，除短期推動行人穿越道退縮3至5公尺外，極短期最有效方法就是行人專用時相及行人早開時相，完全隔開人車衝突。