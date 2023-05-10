人工智慧是發展趨勢，創立超過70年的斗六市石榴國小欲發展機器人課程缺經費，在地企業乃力橡膠公司捐助10萬元買機器人設備，在台北開公司的傑出校友張印本每年捐5萬元為期10年資助聘請老師，今（10日）舉行捐贈典禮，五年級小朋友當場運用AI課程所學，示範寫程式使機器人照指令走。

石榴國小本學期已運用乃力橡膠公司董事長林正煌捐助10萬元採購一批機器人，運用張印本學長捐助的師資費用邀請台灣STEAM教育機器人發展協會到校指導五、六年級生寫程式。

校長蔡正龍表示，林正煌董事長與張印本學長並不認識，都是湊巧聽他提及學校想發展AI課程不約而同慷慨解囊，今天是首次見面。

斗六市石榴國小今（10日）舉行善心人士捐贈典禮，五年級小朋友當場運用AI課程所學，示範寫程式使機器人照指令走。（周麗蘭攝）

蔡正龍說，五、六年級生這學期開始上「AI專題式課程」，目前已上完8堂課，從機器人拆解與組裝開始，學寫程式讓機器人動作、唱歌，每一堂課都帶給小朋友們很大學習成就。

石榴國小五、六年級生這學期開始上「AI專題式課程」，目前已上完8堂課，已經能寫簡單程式操作機器人。（周麗蘭攝）

石榴國小10日舉行2名善心人士捐款典禮，五年級小朋友在舞台上當場抽題目用平板寫程式，使機器人按照題目的指令動作。

捐贈者之一的校友張印本（左一）在台北經營理工科技顧問公司，他帶著母親（左二）出席捐贈典禮。（周麗蘭攝）

捐贈者之一的校友張印本在台北經營理工科技顧問公司，他自110學年度以雙親之名成立獎助學金，這次再捐50萬元，今日帶母親出席典禮分享喜悅。

張印本表示，他小時候也不知道要做什麼，只知道自己要努力，他的父母留給他一個很大的財富就是只要有工作機會就努力做好不要計較的心態，很多顧客覺得他看起來特別古意而委託他。

他勉勵小學弟妹們，人工智慧未來會有很大的運用機會，這個10年計畫希望能幫助小朋友在知識上茁壯，也希望學弟妹捐錢給學校就像給爸媽錢，隨時隨地都可以、越多越好、拋磚引玉，期許他們日後對學校和社會有更多回饋。