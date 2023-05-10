第25屆台北藝術節8月5日開跑，今年以「萬物運動」為主題，精選20檔作品，包括2019威尼斯雙年展金獎得主《太陽與海》的亞洲首演，用音樂與植物溝通的《給植物的音樂會》等，北市文化局長蔡詩萍表示，歡迎大家來看表演，藝文消費超過千元，還可上台北通抽獎，讓福利加倍奉還。

台北藝術節8月5日開跑，今年以「萬物運動」為主題，精選20檔作品要給觀眾不同感受。（張芷瑜攝）

蔡詩萍表示，台北把台灣最好的表演藝術、流行音樂的工作者，挖到台北市政府工作，因為各位台北才會發亮，台北藝術節才有自己的光跟色彩，北市也辦藝文加倍券活動，大家在看表演時，藝文消費超過千元，就可以上台北通抽獎，會讓福利加倍奉還。

台北表演藝術中心董事長劉若瑀表示，這次台北藝術節以生態為主題，從萬物運動的角度，探討人跟生態環境的關係，像《給植物的音樂會》將在頂樓演出，能為家裡植物買票，可重新思考人類定位，思考與萬物的關係，因為植物也有靈性。

威尼斯雙年展2019年一鳴驚人之作《太陽與海》，巡演全球後首次來到亞洲。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

策展人林人中表示，台北藝術節形式、風格跟表演很多元，這次除了首次來亞洲首演的《太陽與海》，也邀請藝術家用創意的方式，善用劇場和非劇場的各種角落，包括首次開放頂樓花園，在表演形式上，觀眾也可能是坐在劇場裡面看或遊走式、參與式甚至是展覽式的。

《夢廻春閨》以現代眼光重新詮釋閨怨，映照古往今來未曾停止的戰爭。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

林人中也說，希望台北藝術節不只是活動式的藝術節，更是生活和文化運動式的藝術節，像《給植物的音樂會》翻轉人類觀點，也有許多節目從生態角度討論社群跟地方，像是《說吧香港》、《夢廻春閨》、《飆舞士林2.0》等，透過藝術家的眼光重新思考人跟地方的歷史和文化，以及社會處境的關係。

《飆舞士林2.0》以國標舞為藝術語言、表現士林百年起落，是一齣老少咸宜的作品，去年開幕季演出深受觀眾歡迎。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

文化局表示，今年的節目緊扣人類最關心的環境主題，5月18日全面啟售，精選20檔作品，包括2019威尼斯雙年展金獎得主、巡演全球都一票難求的《太陽與海》的亞洲首演，用音樂與植物溝通的《給植物的音樂會》，及三齣全新創作《脫殼》、《百葉》、《SUPER》從音樂、舞蹈、戲劇、等不同形式，呈現人與萬物的共生關係。