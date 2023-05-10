鋼樑直接砸進捷運車站有5名乘客受傷。(民眾提供/張亦惠翻攝)

【全程影音】工安意外！建商吊臂貫穿台中捷運釀1死8傷 盧秀燕火速趕現場：公安沒做好必重罰 @ChinaTimes ​

台中捷運綠線10日發生重大意外，豐樂公園站外某建商正在施工，吊車吊索突然掉落，鋼樑砸進高架的捷運車站，插入捷運車廂並砸壞車頭，目前已知1死8傷。對此，台中市都發局表示，已勒令建商停工，開罰30萬元。

台中捷運驚傳發生重大意外，豐樂站附近建築工地的鋼樑掉落，砸穿行駛中的車廂造成1死8傷。勞動部職業安全署中區職業安全衛生中心主任李文進回應表示，經派員檢查認定違反職安法，目前已勒令停工，並對承包商開罰30萬元，要求依法嚴辦，將再追究台電及包商的業務過失的責任。