突尼西亞政府表示，杰巴島（Djerba）猶太會堂附近今晚發生槍擊案，一名警察槍殺2名安全人員和2名遊客後，遭到擊斃。當局表示仍在持續調查，但並未宣稱此事件為恐怖攻擊。
綜合路透社與法新社報導，突尼西亞內政部表示，1名警察開槍打死2名參加杰巴島猶太會堂年度朝聖的信眾以及2名安全人員，隨後遭到擊斃。槍手行凶的動機不明。
杰巴島猶太會堂是非洲最古老的猶太會堂，每年吸引數以百計來自歐洲與以色列的猶太人前來朝聖。
突尼西亞內政部並表示，另有4名遊客與5名安全人員在槍擊事件中受傷。
突尼西亞外交部在一份聲明中確認，2名遇害朝拜者分別是30歲的突尼西亞人與42歲的法國人，但姓名並未透露。
突尼西亞內政部指出，凶手先射殺1名同事並拿走子彈，後然前往猶太會堂，現場有數以百計的人參加年度朝聖，當時活動已接近尾聲。
社群媒體上的影片顯示，槍聲響起時，人們站在會堂院內，表情驚慌。島上居民說，聽到了駁火聲。路透社無法立即核實影片的真實性。
突尼西亞內政部並未稱此案為恐怖攻擊，僅表示「調查仍在持續，以查明這種懦弱攻擊行為的動機。」（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120510
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