台中捷運發生重大意外，建築工地吊車鋼架掉落砸到行駛中的捷運車廂造成1死8傷意外，1名70歲婦人被壓在車門下方，現場OHCA無生命跡象，該婦人身分不明，仍在查證中，另8人分別受輕傷。
8名受傷民眾分別送中山附醫、林新醫院及台中醫院等3家醫院，包括32歲邱女，腰部疼痛、擦傷；48歲吳男，膝蓋擦傷；43歲柯男，右額頭撕裂傷；68歲林男，頭部撕裂傷；12歲陳男，膝蓋及手部擦傷；68歲陳女，擦傷；49歲唐男，擦傷；54歲陳女，手掌疼痛。
台中捷運發生重大意外，建築工地吊車鋼架掉落砸到行駛中的捷運車廂造成1死8傷意外，1名70歲婦人被壓在車門下方，現場OHCA無生命跡象，該婦人身分不明，仍在查證中，另8人分別受輕傷。
8名受傷民眾分別送中山附醫、林新醫院及台中醫院等3家醫院，包括32歲邱女，腰部疼痛、擦傷；48歲吳男，膝蓋擦傷；43歲柯男，右額頭撕裂傷；68歲林男，頭部撕裂傷；12歲陳男，膝蓋及手部擦傷；68歲陳女，擦傷；49歲唐男，擦傷；54歲陳女，手掌疼痛。
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