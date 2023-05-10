台中捷運驚傳重大意外，吊車鋼架掉落砸毀車廂。(資料照片)。

【全程影音】工安意外！建商吊臂貫穿台中捷運釀1死8傷 盧秀燕火速趕現場：公安沒做好必重罰 @ChinaTimes ​

台中捷運發生重大意外，建築工地吊車鋼架掉落砸到行駛中的捷運車廂造成1死8傷意外，1名70歲婦人被壓在車門下方，現場OHCA無生命跡象，該婦人身分不明，仍在查證中，另8人分別受輕傷。

8名受傷民眾分別送中山附醫、林新醫院及台中醫院等3家醫院，包括32歲邱女，腰部疼痛、擦傷；48歲吳男，膝蓋擦傷；43歲柯男，右額頭撕裂傷；68歲林男，頭部撕裂傷；12歲陳男，膝蓋及手部擦傷；68歲陳女，擦傷；49歲唐男，擦傷；54歲陳女，手掌疼痛。