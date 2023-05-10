苗栗縣鶴岡國中學生，創作出充滿濃濃客家風情的劇本《我是誰？ (𠊎係麼人？)》，上個月參加全國學生創意戲劇比賽，從來自全國各地160餘支隊伍中脫穎而出，勇奪現代偶戲類光影偶戲組「特優」，為縣爭光。

今年的學生創意戲劇比賽項目包含現代偶戲類、傳統偶戲類及舞台劇類等3大區塊，主題則是以多元文化、自然生態、生命教育、社會議題與藝術表演為主，參賽選手們無不使出渾身解數，展演各具特色的舞台戲碼。

鶴岡國中這次的參賽劇本出自於學生的創作，劇名《我是誰？ (𠊎係麼人？)》充滿濃濃的客家風情，故事中身為志工的主角，在照顧一位失智老人的過程中，因為語言無法溝通屢遭挫折，最後藉由小時候與阿婆共同相處的回憶，開始學習母語，學習與老人相處，終於找回自我，獲得評審青睞而獲獎。

偶戲課程是鶴岡國中全力推展的學校本位特色課程之一，自102年度開辦光影偶戲團以來，迄今曾4度榮獲全國學生創意戲劇比賽「特優」，今年再度勇奪現代偶戲類光影偶戲組「特優」的佳績，不僅圓了學生的夢，更圓了鶴岡國中的夢，現年就讀鶴岡國中三年級的陳同學說，歷經多年的辛苦練習，這次比賽終於與特優再度重逢，守候3年的成果，有如倒吃甘蔗一般。

偶戲指導老師說，想用藝術的力量來傳播正向與溫暖，堅持並延續學生對於戲劇與創造力的熱情，這是鶴岡國中光影偶戲的價值及精神！

苗栗縣府指出，鶴岡國中的光影偶戲課程結合認知、技能與情意等三面向的教育價值，不僅融合自然領域光的折射、反射及成像原理，也蘊含了視覺與表演部分的各種創造力元素，更展現出團隊默契而成就情意態度。

在在體現出12年國教課綱素養導向核心精神的落實，而富有特色的校訂課程亦服膺聯合國永續發展（SDGs）目標4「優質教育」項下「確保所有學子都能獲得永續發展所需的知識與技能」之細項目標。

縣長鍾東錦表示，學生創意戲劇比賽結合燈光、音樂、肢體等組合，透過日積月累的練習，以及臨場的舞台表現與反應，來傳達豐沛的情感與藝術內涵、培養學生的表達能力和團隊協作精神，希望透過鼓勵參加競賽，讓學子在相互切磋、彼此砥礪的過程中，逐步提昇苗栗縣的藝術水準與人文素養，共同打造富有創造力、文化底蘊的「美『栗』城市」。