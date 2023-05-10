國內雞蛋價量已趨穩定，為免不肖商人藉機以不合理價格影響市場，法務部日前邀集物價聯合稽查小組開會嚴密監督蛋價，9日依據檢舉前往台南市某雞蛋廠進行稽查，法務部呼籲民眾若發現商家、廠商有囤積居奇或不合理漲價或大量拋售等情形踴躍檢舉，稽查小組將依據檢舉內容進行稽查。

法務部表示，檢舉專線日前接獲民眾檢舉，指台南市某雞蛋廠出現購入及售出價格不合理情形，法務部常次黃謀信5日邀集農委會、經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院消費者保護處等跨部會聯合稽查小組成員開會研議。

會議中除對於雞蛋、雞肉及豬肉等民生物資討論國內目前價量變化外，並對於民眾所檢舉前台南市某雞蛋廠疑有不合理漲價情形，進行研議。

聯合稽查小組9日南下台南雞蛋廠，嚴查雞蛋廠是否有不合理漲價外，稽查小組對廠商有無對內囤積、對外哄抬等均一併進行瞭解及調查，對於稽查過程所發現任何違法態樣，均將交由權責機關依法裁處，以懲不法。

法務部表示，台北市蛋商公會自本月24日起恢復報價，產地價格每台斤45.5元、批發價格每台斤55元，顯示國內雞蛋市場價格已逐漸恢復正常，呼籲民眾凡是發現商家、廠商有囤積居奇或不合理漲價或大量拋售等情形，都可以撥打0800-007007檢舉專線。

法務部強調，接獲檢舉將積極查明，以嚇阻不肖業者囤積雞蛋或哄抬蛋價或拋售過期雞蛋造成蛋價崩跌、影響民眾健康等違法行為，穩定民生物價並守護國人健康。