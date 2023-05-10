第42屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會今（10）日在印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的拉布安巴佐（Labuan Bajo）召開。會議重點主要聚焦於緬甸危機，以及該區域在美中競爭下如何保持局勢穩定和經濟成長。新加坡總理李顯龍在峰會開幕致詞時指出，東協需要加強合作，以應對越來越複雜的跨境威脅。

除了未被邀請的緬甸，以及14日舉行大選的泰國缺席外，10個東協成員國內，有8個國家領袖參與了這次峰會，其中包括李顯龍、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）及馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）等領袖。

今年由印尼擔任東協輪值主席國，本屆東協峰會主題為「重要的東協：成長的中心」。各國領導人開始為期2天會議，討論數項重要課題，以加強區域的經濟韌性和面對當前挑戰。

與會領導人發表聲明，對緬甸持續發生的暴力衝突深表關切，並敦促各方立即停止一切形式的暴力，為提供人道主義援助和啟動包容性的全國對話，創造有利環境。

另外，李顯龍在峰會開幕致詞時表示，東協必須繼續推動區域整合，除了經濟，各國也應該在跨國課題上加強合作。他認為，東協必須深化經濟合作，並把合作擴大到新增長領域，如數位和綠色經濟。

李顯龍也指出，由於跨境威脅越來越複雜，東協需要加強合作，保護各國人民，同時強化網路安全合作。至於在東帝汶加入東協的課題上，他指出，成員國將在這屆峰會上，採納東帝汶成為會員國的路線圖，這套路線圖將列出東帝汶須遵守的條約和承諾，才能讓該國正式加入東協。