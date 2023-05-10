為協助身心障礙者就業，勞動力發展署中彰投分署攜手台中市、彰化縣及南投縣，10日在台中世貿舉辦「翻轉極限 職達夢想」身心障礙者職業重建服務巡迴導航暨成果展，吸引許多身心障礙民眾到現場找工作，場面熱鬧。

這場活動在熱愛口琴及烏克麗麗的身障者演奏聲中揭開序幕，現場展示中彰投區2407位身障者接受職業重建諮詢服務等成果，勞動力發展署主任祕書陳世昌也到場為身障者打氣。

陳世昌表示，透過個案管理諮詢及適時應用就業資源，能縮短求職等待期，透過職務再設計或無障礙環境改善、就業輔具協助措施，能為身障者排除工作障礙；這次活動提供身心障礙者實質的幫助，也向社會傳遞出職場應該是包容和尊重每一個人的地方的訊息。

許多身障者由家屬陪同到會場，透過淺顯易懂的互動遊戲體驗身障職業重建服務體系資源，現場還提供職業重建諮詢、在職涯探索區等，包括台積電、美光等18家身障者友善企業透過實體和視訊面試徵才，為在場逾500位身心障礙者開啟職場新契機。