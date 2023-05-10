CRIF總經理郭曉薇表示：「創造卓越的客戶體驗是CRIF的使命之一，CRIF PLUS旗艦會員計劃的推出，符合市場對快速取得信用風險解決方案的需求，同時提高時間性、服務性、便利性的標準，協助客戶更快速地掌握精準資訊，在制定風險決策時更能搶得先機。相信CRIF PLUS旗艦會員計劃能深獲客戶共鳴，在商業資訊業立下全新里程碑，驅動CRIF在亞洲市場成為商業資訊解決方案的領航者。」

每種類型的市場劇變都會對企業造成不同程度的風險，從美中競逐、俄烏戰爭，到全球通膨、金融市場波動，皆造成不同程度的供應鏈脆弱或斷鏈的狀況發生，企業是否能更全面、更即時地因應風險成為生存關鍵。根據報告[1]指出，企業進行風險管理時，資源與時間的成本耗費為一大挑戰，然而仍有一半的企業尚未進行數位層面的投資；另有將近三分之二的企業表示，有意增加在風險管理解決方案的投資，其中更有五分之一的企業增加投資漲幅超過11%。顯示企業皆有意願增加數位領域的風險管理投資，並持續追求高效率、更即時的風險管理服務。

有鑑於企業面臨的風險變得更廣泛、複雜、瞬息萬變，CRIF作為商業徵信的龍頭品牌，一直站在最前端關注世界的產業動態，看準亞洲地區的高成長性，因此首創商業資訊產業的「CRIF PLUS旗艦會員計劃」，並優先於台灣與亞洲市場推出，期望強化亞洲市場的資源，以獨到服務協助企業超前部署風險管理，充分掌握各項商業資料及分析見解，賦予企業更全面、更多元的服務，提升企業在風險管理的韌性。

CRIF PLUS旗艦會員計劃將替用戶帶來三大賦能：加速遞交需求報告、多管道專屬客服升級服務效能、獨家風險彙總分析報告全方位控管風險。過往，各類報告從資料蒐集到產出資訊需經過繁瑣的作業，CRIF挹注資源優化報告產製流程，加入CRIF PLUS旗艦會員計劃的企業，搭配使用中小企業信用風險平台（Mr. Report），最快將提升3成的時間取得商業資訊報告，賦予企業更大的時間彈性，提前針對所處風險狀態進行商業策略的應對。

另外，CRIF PLUS旗艦會員計劃也提供台灣會員專屬服務，透過中小企業信用風險平台（Mr. Report），不僅可從平台上追蹤各項報告與服務的訂單狀態，相關作業更將自動化處理，包含報告自動上傳平台、電子發票自動串聯，加上直覺友善操作介面和專屬客服管道與服務，一站式服務優化作業，為客戶創造有感的優質使用體驗。此外，CRIF PLUS旗艦會員計劃更提供風險彙總分析報告的獨家使用資格，運用風險管理工具來分析企業的基本資訊，更能進一步瞭解企業的事業體質和穩定性，並經由工具協助判斷風險高低，策略性地將資源配置最佳化。

另外，當監測的企業出現資訊變動時，系統也將主動發送電子郵件提醒會員，實現動態掌握風險的目標。結合既有KYC報告或徵信報告，CRIF PLUS旗艦會員計劃整合各項服務並提升服務效能，為客戶在交易前中後各階段全方位控管風險。