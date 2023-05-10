女星王思佳近日深陷假包風波，即便拍片澄清是找代購買的、已把包包送至美國鑑定，仍止不住批評聲，連整身服飾都被網友拿去對比正品。一名網友好奇許維恩也揹過假包，大家可原諒她，卻不放過王思佳，吸引破百位網友留言討論，歸類出3大關鍵點。

許維恩去年10月被眼尖的網友發現，身上揹的包包是BURBERRY的山寨包，引發外界譁然；對此，許維恩火速PO照道歉，承認自己揹仿冒品，「是的是的～我真的一定要跟大家各位道歉～I’m so sorry～～～不應該背（揹）山寨包包的～我不會再背（揹）它了～拜拜，對不起大家。」

事隔7個月，換王思佳捲入假包爭議，一名網友9日在臉書社團「爆怨公社」發文表示：「奇怪耶！為什麼一樣揹假包，你們可以原諒許維恩，就是不能原諒王思佳？王美也是受害者啊！」此文一出，截至10日共有200多名網友留言，紛紛點出兩女的差異，「許沒有貴婦人設，王太囂張了，差別可能在這」、「因為釋迦嘴太秋」、「因為她太高調，又很高傲一副自己很有錢，難免讓人覺得不舒服，真是假包就會覺得…那你是在臭屁什麼」、「有人直接承認假包，有人死要面子不承認就2個邏輯而已」、「帶包上節目炫富賺通告費，當然不同（不過王真的蠻有趣，蠻有節目效果的）」，總結就是人設、有無帶包上通告賺錢以及態度差異。

王思佳目前已把愛馬仕包包送到美國專業機構驗證，經紀人表示先靜待結果出爐，若有最新消息都會公布，而節目《女人我最大》亦回應假包風波，強調製作單位都會尊重、信任藝人分享的物品。