一名女網友分享，老公的前女友癌末，兩人最近一起去醫院探望女方，怎料前女友見到老公後，竟然央求老公在她死後與她冥婚，老公當下直接拒絕，對方的家人卻不斷情緒勒索，痛罵老公無情無義，還說冥婚又不是什麼大事，只不過娶一個神主牌位回家而已，引起網友熱烈討論。

一名女網友昨天在臉書社團《爆料公社》分享，老公有個交往8年的前女友，兩人因為人生觀不合而分手，至今已分開8年。而老公在與她結婚前，與前女友保持連絡，但婚後為了避嫌基本上不會聊天，也已經好幾年沒有見過面，近日老公從兩人共同的朋友口中得知，前女友罹癌，已經是癌症末期了。

女網友表示，老公徵得她的同意後，帶著她一起去醫院探望前女友，沒想到隔幾天，老公突然收到前女友的訊息，對方提起當年兩人很相愛，她會提分手主要是因為交往8年看不見未來，但時隔多年再度相見，她才驚覺原PO的老公在她心中仍有一席之地，央求她過世後，兩人能否冥婚。

女網友指出，老公看到訊息第一時間就拒絕了，怎料前女友卻因此鬱鬱寡歡，甚至不再配合治療，讓前女友的家人看了很心疼，紛紛撻伐老公，指責為什麼要讓她在癌末了還這麼傷心，並不斷逼問老公「為何不願意答應她的要求？」

女網友表示，前女友的家人一直勸說「冥婚也沒有什麼？只不過就是娶一個神主牌位回家而已，而且這樣等於會多一個人來保佑全家。」但老公死不鬆口，就慘被罵無情、沒人性。整件事情搞到最後，連婆婆都覺得是他們沒事找事，如果當初不去探望就不會有這些後續，所幸老公從頭到尾都很在乎她的感受，而她也表明說，不管如何，實在沒有辦法接受冥婚這件事情。

貼文引起網友熱烈討論，「不要被情緒勒索了，一切都是假的」、「我怎麼覺得這這前女友一家很可笑、男方只不過去看一下、就得有求必應？若她説很久沒愛愛、也得來幾發嗎？沒啥人情道義責任吧」、「要是我，我不會在去看」、「情勒根本不用理」。