立法院內政委員會召委陳玉珍今(10)日上午率立委游毓蘭、李德維與陳琬惠，會同海洋委員會主委管碧玲及陸委會、漁業署等相關官員至金門考察海巡及海洋發展業務，首站至新湖漁港「海島學校」進行考察，多位委員提出館內應增設能讓民眾互動與體驗之設施，並與周邊的小艇坑道、漁港等觀光景點做連結形成帶狀遊憩區，以吸引更多旅客前來遊玩，管碧玲當下也允諾：能做的通通都答應！

現場由業管單位以簡報進行業務報告，並介紹館內設施與未來規畫。(于家麒攝)

此次立法院內政委員會抵金的兩日考察行程，由召委陳玉珍領軍帶隊，包括立委游毓蘭、陳琬惠、李德維等人也一同抵金進行考察。另陪同的中央部會機關代表分別有海洋委員會主委管碧玲、大陸委員會副主任委員梁文傑、海委會副主委兼海巡署長周美伍、內政部營建署長吳欣修及農委會漁業署副署長王正芳等官員出席，內政部長林右昌明(11)日也將飛抵金門會同考察小三通等相關業務。

上午考察團一行首先到新湖漁港，考察金門海洋學校的設立情況。海委會主委管碧玲表示，配合行政院「向海致敬」政策，該會建置「海洋驛站」，作為傳遞海洋教育，引領國人「知海」、「近海」之灘頭堡。同時，海委會也全力支持各縣市政府活用海岸帶閒置空間，建置「海洋環境教育場域」。

海洋委員會主委管碧玲(左)一一參觀金門海島學校館內設施並提供改善意見。(于家麒攝)

海委會表示，在陳玉珍召委的積極爭取下，海委會依據「海洋委員會促進地方政府推動海洋事務補助作業要點」，分別於去(2022)年度「海洋文化展覽暨生態教育推廣」補助金額300萬元，進行展覽空間規劃與展場建置。接續在今(2023)年度又針對「金門海島學校建置規劃與推廣行銷」補助金額320萬元。期盼將金門海島學校不僅打造成為環境教案研發的場域，未來也是地方創生的重要實驗基地。

漁業署也表示，針對新湖漁港，漁業署從2019年迄今，一共補助投入1億7014萬元，尤其是陳玉珍召委每年預算都緊盯著漁業署針對金門各漁港的補助經費，每年投入的經費都是逐年成長中。

現場也安排解說員向考察團針對館內陳設做詳盡之介紹。(于家麒攝)

在聽完簡報後進行館內設施參訪時，多位委員對於館內的設施與規畫提出多項建議。立委游毓蘭指出，國內很多類似的展館都會設置親子互動與民眾體驗區，像是能親自種珊瑚、觸摸貝類、虛擬互動等能增加遊客感官的設施，吸引更多人潮前來遊玩。

召委陳玉珍也提到，未來能規畫串連附近諸多軍事防禦設施，如周邊的小艇坑道，以及目前正夯的新湖漁港觀賞「藍眼淚」等遊程，逐漸建構一條兼具海岸生態體驗之濱海軍事生態體驗旅遊帶，以帶動地區觀光旅遊業發展，提升區域觀光價值。

金門區漁會理事長陳水義則提及目前最急迫性的問題，就是因經費不足，館內仍無法裝設空調設施，面臨即將到來的炎炎夏日，對於進館參觀或到場校外教學的遊客與學生們，將是最大的「烤」驗。對於現場所提諸多建議，管碧玲當下則表示能做的通通都答應，海委會將盡全力促進金門地區海洋漁業資源的觀光發展。

立院內政委員會考察團一行下午還將至大膽島水域、烈嶼羅厝漁港、古寧頭北山播音牆等處考察海洋委員會對金門的相關建設；明天則針對金門國家公園的亮點計畫進行考察。陳玉珍也期待此行能讓中央各部會更加重視金門各項建設發展，充實金門觀光資源，活絡地區經濟。