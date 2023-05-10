由國科會推動之「科研成果創業計畫」，於今(10)、明(11)日舉辦為期2天的「商業開發培訓營」協助學研新創團隊商業發展規劃，提升團隊組成的完整度與創業決心。現場也邀請了科創計畫優秀之校友團隊分享學界走向產業的創業歷程與甘苦，也給予入選本梯次(112-2)計畫的新創團隊勉勵、打氣。本次邀請到2組新創團隊，分別為臺灣大學周錫增教授團隊所成立的歐姆佳科技(股)公司，以「毫米波行動通訊用的陣列天線快速校正」技術產品為創業題目，另一為臺南大學傅耀賢教授所成立的鴻躉(股)公司，秉持著永續發展的經營理念，以物理化技術實現廢舊太陽光電板零污染與完全回收。

國科會吳政忠主任委員表示，科研成果創業計畫目標是協助學界具潛力之技術進行商業化，截至目前為止已有169件個案成功創業，此成果值得肯定，台灣產業過去從OEM、ODM到能自主創新，走了十年，展望未來期許學研團隊能挑戰更高的目標。目前台灣處在全世界能見度的高點，要把握這個機會讓台灣的研發創新躍升國際，同時加強商業模式的發展，從B2B跨入B2C目標，創造更高的價值，並整合半導體IC設計發展食衣住行育樂各領域優勢技術，建立台灣國際品牌。

臺大周錫增教授長期深耕天線設計領域，受到產業界的肯定，其領導的技術團隊-歐姆佳科技所開發的控陣列天線快速量測與自動校正系統，具快速量測、自動校正與失能補償(約可修復10％的不良天線單元)等功能。

透過團隊所開發的快速、批量的檢測解決方案，半導體業者可將測試機制從抽測升級為全測，大幅提升出貨品質。另外，團隊的系統演算法，可偵測產線上射頻IC的電性，藉此找出故障或效能不佳的IC，團隊更將此演算法擴大為可批次量測的群測技術，當設備透過群測方式偵測出品質不佳的IC時，再透過團隊開發的獨家軟體校正技術，透過軟體校正方式可讓業者不需花費時間更換射頻元件，讓整體系統的通訊效能達到客戶要求。團隊未來將持續以客戶和市場需求為導向，來積極回應市場需求，以擴展市場競爭力。

太陽能一直是全球能源轉型過程中重要的綠能來源，但據國際再生能源總署推估，2050年全球的廢棄太陽能板將達到 9.1億噸，其未來衍生潛在污染問題也成為各國推動太陽能綠電政策的極大障礙。

臺南大學傅耀賢教授團隊成立鴻躉(股)公司，開發出全球獨創利用刀片刨除研磨技術，以全物理化、全自動化方式回收廢棄太陽能板，並完全符合歐盟廢棄電子電機設備指令(WEEE規範)，整片太陽能光電板的回收率超過98％以上，且處理過程快速，是低耗能、低成本、零污染的回收技術，極具國際市場競爭力。團隊的理念是，不光做到回收（recycle），還要創價（upcycling），甚至要做到回復（recovery），讓回收後的材料重新變成太陽能板，為永續環境盡一份心力，成為全球推動循環經濟的國家及太陽能光電業者堅強的後盾，共創永續循環，零污染的綠電新未來。

國科會積極推動科研創新，整合學、研及產業界能量，帶動科技研發，透過輔導學研創業方式，孕育臺灣新創，展現科研產業創新之成果亮點，強化產業關鍵技術自主與多元應用能力，吸引國際創投目光，進而連結全球創新能量，同時提升臺灣產業國際競爭力。讓世界從科技看見臺灣，邁向智慧化與循環永續，為全球帶來更大的價值。