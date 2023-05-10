鴻海創辦人郭台銘最近引爆買疫苗爭議，民進黨前黨主席卓榮泰今天接受專訪時表示，對此事件發展至今，「我也會懷疑若當初買疫苗是成為自己的政治資產，這個初心就錯了」；不是買到疫苗的都要來選總統。

此外，對於民進黨2024總統人選賴清德未來面對在野總統對手；卓榮泰今天表示，這場選舉會非常接近，若三組人馬競爭，每個人的得票數會更降低、更接近，所以一定是非常接近選舉，若兩組競選，民進黨一定要過半，三組人馬，還是希望過半，「希望啦」。

卓榮泰今天接受主持人王時齊專訪，談到賴清德兩岸論述時指出，所謂務實主權，就是中華民國台灣主權，是一個主權獨立的國家，務實這兩個字不要故意被忽略，也不要故意被省略。

他說，「我們要強化保衛，務實台獨就是我們要怎樣保衛台灣是一個主權獨立的國家中華民國，重點在務實兩個字」。他進一步說明，意志力就是保護台灣，免疫力就是國防，若連免疫力都沒，那就是百毒入侵，土地的意志力放在心裡，手上就是免疫力。

他認為，和平有兩種，「一種是我們夠強，一種是我們投降」，免疫力的國防不是去攻擊別人；他舉例，那戰鬥藍兩個字不是「戰鬥」嗎？用這樣來批評別人，是撕破自己假面具。

我強調，未來這場選舉，台灣現在在世界的地位，可以帶領台灣走向一個健康的選舉。

談到郭台買引爆購買疫苗爭議，他說，「我也會懷疑若當初買疫苗是成為自己的政治資產，這個初心就錯了」，不是買到疫苗的人都要來選總統，「其他買疫苗的，也沒有人像他那樣歇斯底里發飆」。

他說，如果每個買疫苗的人都要來選總統，那今天是誰有錢誰就選來選？誰有錢誰選得上？這不是用算數。從過去郭在商場上的行為，每筆投資都要獲利。他重申，誰買疫苗都感謝，但不要後來變了樣。

他強調，未來國家領導人不是短時間可以促成，不是三十天就可以塑造一個未來領導人，太廉價。

至於郭台銘跟侯友宜；卓榮泰說，每個都是對手，沒有出線也是隱性對手，每套劇本他們都在研議；被問到郭台銘好打？他說，都不好打。