苗栗縣政府秘書長陳斌山10日為今年度籃球錦標賽開球。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣議員余文忠為選手們加油打氣。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長盃籃球錦標賽開賽。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣體育會籃球委員會推廣籃球運動，10日至14日在大倫國中預定地及大同國小舉辦112年度縣長盃籃球錦標賽。苗栗縣政府秘書長陳斌山10日為今年度籃球錦標賽開球，並為參賽選手加油打氣，期待各位選手都能透過這場比賽累積經驗，自我突破。

縣府一直致力於推廣體育活動，並積極地引領民眾自發愛上運動、加入全民運動的行列，其中籃球正是本縣的重點發展運動之1。今年在體育會籃球委員會盡心盡力推廣籃球運動下，10日起舉辦為期5天的縣長盃籃球錦標賽。

112年度縣長盃籃球錦標賽分為高中男女組、國中男生甲乙組、國中女生組、國小男生甲乙組、國小女生組及社會組(含外縣市隊伍)等9組，共60隊參賽，多達1500人，安排至大倫國中預定地及大同國小比賽切磋。

苗栗縣政府秘書長陳斌山以及擔任苗栗縣體育會籃球委員會主委的議員余文忠，今天共同為縣長盃籃球錦標賽開賽，希望所有選手都能全心全意地投入比賽，展現應有實力、獲得佳績。

苗栗縣體育會籃球委員會主委、議員余文忠表示，感謝縣長鍾東錦重視籃球體育事務，縣長盃籃球錦標賽作為孩子們切磋交流平台，展現平時訓練成果，期許他們把籃球打好以外也學好語言，並且希望縣府重視體育老師銜接問題，以重振苗栗為體育大縣願景，同時鼓勵企業人士熱情參與籃球以外，也能挹注資源，讓苗栗體育更加發揚光大。

陳斌山表示，籃球是苗栗縣重點發展運動之一，期待透過比賽讓小朋友對籃球有更進一步的認識，進而發揮全民運動的效果，其中比賽隊伍中包含來自明仁、大倫、苗商等全國知名球隊，將透過籃球錦標賽讓選手們互相切磋，精進球技。