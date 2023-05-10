替孩子取名字是門學問，大陸一名朱姓女子表示，父母替她取名「會菲」，和姓氏一起念就變成「朱會菲」，她上傳身分證證明，直呼「困擾20年」，貼文曝光網友反應兩極，一票人勸她改名；但也有人認為根本不需要在意他人眼光。

據《香港01》報導，朱女日前在手機App「小紅書」上傳身分證照表示，父母替她取名「會菲」，和姓氏合在一起念就成了「朱會菲」，諧音「豬會飛」。從她上傳的身分證照來看，朱女是1998年生，今年25歲，身分證姓名欄位的確是「朱會菲」，她崩潰說，「因為這個名字被笑了20年」。

貼文曝光後，網友皆認為「朱」姓本來就容易會被取綽號，「我弟叫朱校峰（豬笑瘋）」、「姓朱本來就很容易被笑啊」、「朱會菲真的不太好聽」、「改名吧！這名字要跟妳一輩子」、「我妹叫朱妲常，都被叫豬大腸」、「我有個朋友叫朱逸群（豬一群）」。

但也有人說，根本不用在乎他人眼光，「亂拿他人姓名取綽號，是修養不好」、「我覺得朱這個姓氏滿好聽的」、「不需要改名啊！做妳自己就好了」。