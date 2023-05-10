知名作家陳艾妮去年底和機師老公再婚，梅開二度的她同時也是美魔女一枚，身邊總是不乏追求者，在她守寡10年、70歲的那年，遇到小40歲鮮肉猛烈追求，讓她直呼「被激活」，最後為了不耽誤對方而婉拒，同時，陳艾妮才了解「我不是枯井」，開始重視自己身心靈的需求，直到她遇到機師男友，決定與對方互相扶持下半輩子。

陳艾妮對感情和生活很有想法，日前登上節目《單身行不行》分享感情觀，透露當年單身的她飽受外界異樣眼光，而保養有術的陳艾妮，身邊總是不乏追求者，在她70歲那年遇到小40歲的男性展開猛烈追求，儘管對方認為年齡不是問題，陳艾妮為了不耽誤對方而婉拒。

當時已守寡10年的陳艾妮才驚覺自己被「激活了」，直呼：「我不是枯井」，開始重視自己身心靈的需求，體悟到人生需要有「家人」陪在身邊，讓她決定再找人生伴侶，直到她和機師男友相遇，選在七旬再次進入婚姻。

年過70再婚的陳艾妮身邊有個伴，讓她幸福喊：「我滿足」，她也呼籲身邊要有伴侶：「鼓勵大家不要單身，即使離婚，我都鼓勵你這輩子要結婚」。