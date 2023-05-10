泰國男星Gulf在2019年以BL劇《與愛同居》紅遍全亞洲，挾帶高人氣原定隔年3月來台舉辦粉絲見面會，未料全球爆發新冠肺炎，活動歷經3度延宕，最終忍痛取消，不曾造訪過寶島的他，對於台灣的美景與美食慕名許久，卻始終苦無機會成行。隨著疫情趨緩，Gulf展開了他的粉絲見面會巡迴之旅，對台灣行期待已久的他，早在3月起頻頻「劇透」即將造訪寶島，令粉絲期待不已，終於正式宣布將在6月11日首度與台灣粉絲相見歡，將與所有購票粉絲近距離擊掌、合照留念。

從小夢想當足球員的Gulf，18歲那年在因緣際會下進入演藝圈，2019年他接下BL作品《與愛同居》，人氣水漲船高，IG追蹤人數自戲劇播畢的16萬人，至今已暴漲逾372萬粉絲追蹤，同年他還憑藉該劇獲得「Kazz Awards 2020」Rising Star獎、新晉演員獎2項殊榮，讓他晉升為各大品牌爭相邀約的對象，同時還被泰國第3電視台相中，簽約成為旗下藝人，開啟多方的演藝之路，從唱片、電影、電視都有他參與的足跡。日前Gulf更與泰國一線女演員Janie領銜主演《你是我的化妝師》；並搭檔「泰劇女王」Anne參演喜劇電影《Bau Pun Fun Yap》，演藝事業再次攀上高峰。

「Gulf Kanawut 1st Fan Meeting In Taipei」將於6月11日（日）下午5點於Zepp New Taipei登場，票價分為NT.6600／5600／4600／3600元，採全場對號入座，並將於5月20日下午2點05分於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamilPort開啟售票。除了希望能與粉絲朋友們共度美好時光之外，也期待額外祭出的合照、擊掌或觀看彩排、簽名紀念卡等誠意十足的寵粉福利，能為大家增添滿滿幸福。