每年5月20日向來是新人步入婚姻的重要日之一，北市政府民政局今年規畫「甜蜜在心，互相『皂』顧一輩子」活動，凡是於本年度5月17日（星期三）至5月19日（星期五）至北市各戶政事務所辦理結婚登記之新人，指定5月20日為結婚登記生效日，即贈送精美禮盒1組，限量520組送完為止。民政局長陳永德表示，2023年適逢「雙春兼閏月」傳統上是婚嫁好時年，有利夫妻婚姻生活和睦，事事順心。

由於今年5月20日適逢週六假日，民政局特別提醒民眾須於前3個辦公日（17、18、19日）至本市戶政事務所申請結婚登記，即可指定5月20日為結婚生效日，建議提前預約結婚登記以避開人潮，減少在戶所申辦等待的時間，新人可打電話向本市各區戶政事務所預約，或以網路預約。

精美禮盒包裝內的巧克力及玫瑰造型香皂花，祝福步入婚姻的愛侶，家庭生活甜甜蜜蜜，無悔愛情永不凋零。另外各戶所也有各自推出紀念小物，例如中正戶所舉辦「520枕愛一生」活動，5月1至31日至中正戶所辦理結婚登記贈送愛心造型拌麵1組(不含5月20日結婚生效)，另指定112年5月20日為結婚生效日者，贈送薰衣草花紋繡花枕頭1組；大同戶所「一『鹿』有你．愛沐大同」活動，以小鹿版畫洗沐隨身禮來祝福相愛的新人生生不息，另新人辦妥登記後，按讚拍照上傳即加贈每對新人兔兔方巾1組等。