第一季固定收益、外匯與大宗商品(FICC)部門的銷售大增42%，超越其它同業的表現，例如法國巴黎銀行、德意志銀行和高盛。此也帶動農業信貸整體銷售年增9.6%，來到61.2億歐元(約67.4億美元)；同時淨利也倍增，來到12.3億歐元。

銷售和淨利這兩個數據分別都超出分析師預期的59億歐元和8.16億歐元。

農業信貸的投資銀行負責人Xavier Musca在電話會議上表示，由於市場的高度波動性和債券發行量的高位，使得市場對於對沖服務的需求十分強勁，並且為業績的成長奠定基礎。不過他警告說，第二季可能會失去一些動能。

全球銀行業的動盪，加劇了市場波動，美國地區銀行和瑞士信貸的倒閉就是一證明。這也引起了對金融業的擔憂，部分歐洲的儲戶也開始為自己存款尋找較好的報酬。

法國農業信貸也表示，第一季的存款水準為穩定和持平於去年同期的水準；風險成本(為了應付貸款違約而預留的資金)則下降到3.74億歐元。

農業信貸副執行長Jerome Grivet說，該行對於俄羅斯的曝險，從今年初的24億歐元，降到四月底的5億歐元，更低於2022年初俄羅斯入侵之初的46億歐元。

農業信貸也重申了2025年財測目標。