少子化問題日益嚴重，為了減輕人口負擔，高市府運發局首度把單身聯誼活動結合近年來相當流行的立式划槳（SUP）運動，將於愛河舉辦「UP你的愛情一夏，GO！」聯誼活動，讓單身男女透過小遊戲、立式划槳、搭乘愛之船等互動增進彼此感情，湊合一對對情侶。

高市府運發局將於6月4日舉辦「UP你的愛情一夏，GO！」單身聯誼活動，聯誼活動內容除了規畫浪漫午餐約會、愛情疊疊樂、真心話大冒險等遊戲，還特別安排SUP立式划槳體驗、愛之船遊愛河等一系列活動，希望在炎熱的夏日，藉由水陸聯誼活動，湊合單身男女，並達到運動健身及消暑的目的。

高市府運發局表示，此次首度搭配立式划槳舉辦聯誼活動，目前規畫40人參與（男女各半），後續將視情況彈性調整，開放報名對象包括高市府運動發展局現職單身同仁、高市府暨所屬各機關（構）現職單身同仁、全國各政府機關(構)及公私立學校現職單身公教員工、民營企業的正職單身人員、高雄市具有正當職業的未婚男女。婚姻存續中、同居或已有婚約者均不符合報名資格。