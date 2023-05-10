製作人詹仁雄去年打造的選秀節目《原子少年》，推動AcQUA源少年、Ozone、FEniX、VERA、U：NUS、OPENsi等6個男團成功出道，其他備具實力的少年也在演藝圈中持續發光發熱。今（10日）詹仁雄正式宣布女團養成節目《未來少女》將於6月初開錄，由黃子佼與徐若瑄分別擔任「少女主理人」、「少女製作人」重要角色，2位除了會帶領少女們的「學長」原子少年為女團助力，還有男神、女神與歌王、歌后等級的飛行嘉賓參與節目。

黃子佼表示，「我與詹哥還是小詹的時候就開始合作節目，中間多年未合作，這次收到邀請十分期待。加上有堅強的製作團隊，絕對會盡力用畢生的觀察與所學提供未來造星的建議」，最大的期望是節目中的少女們能夠為台灣演藝圈銜接在日團與韓團輩出後失落的那一塊。

擔任「少女製作人」的徐若瑄分享，自己的演藝生涯也是從選拔賽開啟，之後組成少女團體「少女隊」，與《未來少女》有很大的連結：「我是很適合的人選！覺得一定要接下這個任務，除了很多經驗的分享，能陪伴著她們追夢，走這一小段路，覺得很開心很榮幸。希望讓更多人看見她們的努力和認識她們，期待看見在大舞台上閃閃發光的少女們」。

徐若瑄強調有強烈的個人特色很重要：「現在的團體越來越多，音樂也是多元的發展，觀眾選擇太多、競爭很激烈。能夠被觀眾記住變得是非常重要的事。」

黃子佼則期待少女們除了才華與個性，也能看見她們具備肯吃苦、不著急的性格：「時代在變，不太能用以前的標準來看待。」他也強調：「有一些人格上的特質是不能變的！」

除了專業「少女主理人」與「少女製作人」，參賽的少女們實力也不容小覷，在目前公開的節目宣傳片與少女cover影片中已經可以看到許多出色的面孔，其中外型亮麗的毓璇在TIKTOK有100多萬粉絲，曾在韓國以Cherry Bullet出道的粼粼是繼TWICE周子瑜後第2位在韓國出道的台灣人，另外還有來自日本AKBTeamTP正式生藤井麻由。除了日籍選手，還有來自韓國、印尼、蒙古等地的少女，國際化的選手背景提升了競爭規模。