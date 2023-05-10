新麗纖維蘇州廠位於太倉市，其中土地使用權面積24,519平方公尺、建築物面積20,938.72平方公尺。

新麗指出，此次因太倉市國土空間全域整治需求，實施整體政策性搬遷。蘇州廠地面建築物、裝修及附屬物、搬遷期間停產損失、無法拆遷之設備損失、設備運輸之搬遷及重置費、職工安置費用、其他與搬遷相關費用，搬遷補償及搬遷獎勵，總金額共計人民幣78,413,668元。

經會計師核算因搬遷發生的各項費用及損失，合計人民幣1,456萬元。新麗指出，稅前處分利益為人民幣6,385萬元（約新台幣2.87億元）。

新麗主要產項為不織布，屬性為工業材、隔離材，產品應用在汽車、建築工業、過濾、家具、包裝材、成衣等產業，針軋棉、樹脂棉、熱融棉是公司既有的產品核心。

雖景氣呈現衰退，新麗強調，近幾年積極強化工業材產品在汽車、過濾材應用，毛利較高的高值化產品陸續出貨，出貨比例提升。