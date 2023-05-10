新麗纖維蘇州廠位於太倉市，其中土地使用權面積24,519平方公尺、建築物面積20,938.72平方公尺。
新麗指出，此次因太倉市國土空間全域整治需求，實施整體政策性搬遷。蘇州廠地面建築物、裝修及附屬物、搬遷期間停產損失、無法拆遷之設備損失、設備運輸之搬遷及重置費、職工安置費用、其他與搬遷相關費用，搬遷補償及搬遷獎勵，總金額共計人民幣78,413,668元。
經會計師核算因搬遷發生的各項費用及損失，合計人民幣1,456萬元。新麗指出，稅前處分利益為人民幣6,385萬元（約新台幣2.87億元）。
新麗主要產項為不織布，屬性為工業材、隔離材，產品應用在汽車、建築工業、過濾、家具、包裝材、成衣等產業，針軋棉、樹脂棉、熱融棉是公司既有的產品核心。
雖景氣呈現衰退，新麗強調，近幾年積極強化工業材產品在汽車、過濾材應用，毛利較高的高值化產品陸續出貨，出貨比例提升。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。