屏東恆春鎮正值玉荷包產季，也搶先全國上市，目前零售價1公斤約700餘元，價格相當高昂，對此，恆春警分局特別推出「護荔專案」，除加強果園、產銷班、包裝場等處防竊巡邏外，也針對無人看守的果園增設巡邏箱，不讓宵小有可乘之機。

恆春警分局推出「護荔專案」，除加強荔枝果園、產銷班、包裝場等處防竊巡邏外，也針對無人看守的果園增設巡邏箱，不讓宵小有可乘之機。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春玉荷包的產季是全台最早，比其他產區足足早了3周以上，每年大概都在母親節前夕搶先全國上市，所以也因「嘗鮮」而價格高昂，目前零售價1公斤約700餘元。

恆春警分局推出「護荔專案」，除加強荔枝果園、產銷班、包裝場等處防竊巡邏外，也針對無人看守的果園增設巡邏箱，不讓宵小有可乘之機。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

然而，玉荷包賣價高，農友是又喜又憂，喜的是收成有回報，憂的是怕宵小覬覦，對此，恆春警分局特別推出「護荔專案」，由巡邏警力至荔枝產區、產銷班、包裝場、農產集散處等地實施防竊巡邏，並針對無人看守果園等處增設巡邏箱，加強盤查可疑人車，並結合地方巡守隊、守望相助隊等民力增加巡邏頻率。

恆春警分局推出「護荔專案」，除加強荔枝果園、產銷班、包裝場等處防竊巡邏外，也針對無人看守的果園增設巡邏箱，不讓宵小有可乘之機。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方說，盼藉此保護農民的收成，不讓宵小有可乘之機，同時也將持續針對相關農特產品實施重點防竊勤務，讓農民能安心享受辛勞的成果。