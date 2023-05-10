新北長侯友宜兩岸態度持續是市議會總質詢焦點，新北市議員戴瑋姍今詢問侯對中國駐法大使盧沙野提到中國人決定台灣命運的看法，侯友宜強調，「中華民國未來由2300萬人民來決定」。

戴瑋姍詢問侯友宜為何台灣會是國際政治關注焦點，以及烏俄戰爭後，各界認為下個熱點是台灣；侯友宜表示，台灣位於第一島鏈，扮演台海穩定與區域和平的角色，這裡面有很多民主自由同盟國，尤其美中貿易競爭底下，台灣如晶片佔世界50％貿易量。

對戴瑋姍追問中國指台海問題是內政，侯友宜表示， 台海確實要穩定，全家都很關注台海議題， 因為與全球互相連動，大家很清楚我們國家就是中華民國、是兩岸問題，戴追問台灣是屬於中華人民共和國一部分，侯友宜強調，中華民國是台澎金馬。

對於中國不承認中華民國，侯友宜表示，中華民國是主權獨立國家，對自己有信心，要經常走出去，讓友邦多一點，朋友多一點，他尊重別人看法，但兩岸要平等、尊嚴友善底下，降低衝突。

戴瑋姍問台海威脅者是哪一國，侯友宜說，兩岸問題確實比較緊張 ，中華民國面對所有危機不容許挑釁。

至於被問到上次出訪新加坡是否是要延續「九二共識」，侯友宜說，他到新加坡是第二次了，這次是去看新加坡4年來的改變；再被追問侯反對一國兩制，那是否反對九二共識，侯強調，一切依現行法率來看， 按照中華民國憲法，我們國家叫中華民國，要對自己有信心，我們是一個主權獨立國家，他也反問議員「我們是個國家沒錯吧！」、「你也是中華民國議員」。

戴瑋珊追問新疆集中營一事，侯友宜強調，人權普世價值都要受到保護，每個國家都要站在人權立場，他對個案不是非常清楚，但「我會捍衛所有中華民國所有人民的人權」。