台南七股沿海養殖文蛤近期傳出大量暴斃，立委郭國文接獲漁民陳情後，10日邀集相關單位會勘，推測可能與久旱不雨等氣候因素，導致文蛤池環境遽變有關，地方將爭取農業天然災害現金救助。台南市政府農業局表示，已函請相關公所協助若接獲漁民通報後盡速現勘，若符合天災救助標準，將爭取中央現金救助。

郭國文與台南市議員蔡蘇秋金今天邀集漁業署、水試所、南市府農業局、南縣區漁會到2處養殖池現勘、了解損失情形。黃姓漁民苦訴，台南前陣子超過600天沒有下大雨，養殖池的水體鹹度升高，文蛤幾乎全死光。

郭國文說，上周收到漁民陳情，因氣候異常現象造成海水鹹度偏高，目前測量鹹度約5度，不適合養殖環境標準，導致七股養殖文蛤死亡嚴重，因此邀請中央單位南下，針對土壤和水質進行檢測，了解氣候異常是否為造成死亡原因。

水試所研究員朱永桐表示，海水絕對濃度超過4度會影響文蛤生長，若濃度持續升高便會造成文蛤死亡，之後將採驗水質等數據，如果報告結果符合天然災害救助標準，漁業署與台南市政府啟動相關救助作業。

市府農業局漁業科表示，台南文蛤養殖區域主要在七股、北門、將軍和安南區，近日陸續接獲北門、七股的漁民通報災損，而今天會勘的七股2處魚塭，其中1處現場撈起的文蛤，死亡率將近8成。由於目前未建置文蛤的天災保險制度，若不幸因天災造成損害，仍由政府天災救助來填補漁民損失。